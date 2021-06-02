Предполагается, что они заменят несколько приборов на одном из модулей станции, а также установят оборудование для научных экспериментов. Предполагается, что двое россиян проведут в открытом космосе почти семь часов.
Российские космонавты сегодня выйдут в открытый космос впервые в этом году
Предполагается, что они заменят несколько приборов на одном из модулей станции, а также установят оборудование для научных экспериментов. Предполагается, что двое россиян проведут в открытом космосе почти семь часов.