Эльвира Набиуллина: У России достаточные финансовые резервы, чтобы выдержать любые геополитические сценарии

У России достаточные финансовые резервы, чтобы выдержать любые геополитические сценарии, – заявила в интервью Си-Эн-Би-Си глава Банка России Эльвира Набиуллина. При этом она отметила, что американские санкции представляют постоянный риск для страны. В конце мая Центральный банк сообщил, что международные резервы России выросли на 1% за последние две недели и составляют сейчас более 600 миллиардов долларов.