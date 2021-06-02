Эльвира Набиуллина: У России достаточные финансовые резервы, чтобы выдержать любые геополитические сценарии

У России достаточные финансовые резервы, чтобы выдержать любые геополитические сценарии, – заявила в интервью Си-Эн-Би-Си глава Банка России Эльвира Набиуллина. При этом она отметила, что американские санкции представляют постоянный риск для страны. В конце мая Центральный банк сообщил, что международные резервы России выросли на 1% за последние две недели и составляют сейчас более 600 миллиардов долларов.
2021-06-02T08:37:40+03:00
2021-06-02T08:37:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:37, 02 июня 2021
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