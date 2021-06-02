Судан объявил о пересмотре соглашения с Россией о создании пункта материально-технического обеспечения ВМф

Судан объявил о пересмотре соглашения с Россией о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота. Руководство Генштаба страны утверждает, что договор был подписан при прежнем режиме и не отвечает интересам Судана. Одновременно с этим говорится об открытости страны по военному сотрудничеству с США.