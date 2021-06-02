Власти США приостановили действие программы по разработке нефтяных и газовых месторождений на Аляске

Президент Джо Байден говорил, что сделает это еще в ходе выборной кампании. Он объясняет это заботой об экологии и борьбой с климатическими изменениями. Прежний президент Дональд Трамп говорил, что отказ от разработки месторождений на Аляске приведет к превращению США в страну третьего мира.
2021-06-02T09:35:00+03:00
2021-06-02T09:38:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 02 июня 2021
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