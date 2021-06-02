ТАСС: Суд в Москве сегодня может избрать меру пресечения политику Дмитрию Гудкову

Суд в Москве сегодня может избрать меру пресечения политику Дмитрию Гудкову, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, следственные действия завершились ночью.

Уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана было возбуждено в конце апреля. Потерпевшей стороной называется Департамент городского имущества Москвы. Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения.

Накануне у Гудкова, его родственников и соратников прошла серия обысков. Ранее сообщалось, что политик задержан на 48 часов. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

