Политика Дмитрия Гудкова задержали на 48 часов до суда

Этому предшествовали допросы и обыски у него и его родственников. Оппозиционера подозревают по делу о неуплате аренды за нежилое помещение в 2015 году компанией, которая связана с его родственницей. Она тоже задержана. Потерпевшим признан Департамент городского имущества Москвы. Родные оппозиционера утверждают, что Гудков не имел к этому никакого отношения.

Политик Владимир Рыжков уверен, что происходящее с семьей Гудковых имеет большое общественное значение. Владимир Рыжков добавил, что ситуация с Дмитрием Гудковым неприемлема для правового государства.