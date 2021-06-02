Суд Краснодара должен избрать меру пресечения бывшему директору движения «Открытая Россия» Андрею Пивоварову

Следственный комитет подозревает его в участии в нежелательной организации. Юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова в нашем эфире отметила, что дело против политика было возбуждено ещё 29 мая, но никаких уведомлений ему не приходило. Буракова напомнила об обыске у бывшего председателя «Открытой России» Александра Соловьёва, а также у политика Дмитрия Гудкова, его семьи и команды.

