Судан намерен пересмотреть соглашение о создании российской военной базы на побережье Красного моря

Соглашение было подписано еще при прошлом правительстве, рассказал в интервью телеканалу Blue Nile начальник Генерального штаба вооруженных сил Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн. По его словам, из-за того, что договор не был ратифицирован, у страны есть шанс внести в него изменения, которые соответствовали бы интересам страны. Продолжить работу над соглашение можно будет только после этого, заключил начальник Генштаба.

О подписании договора о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ России стало известно в конце декабря прошлого года. Согласно документу, максимальное число российских военнослужащих на территории объекта не должно превышать 300 человек. Кроме того, максимальное количество российских кораблей будет равняться 4. В конце апреля этого года агентство Bloomberg сообщило, что власти Судана временно остановили действие соглашения с Москвой. Позднее эту информацию опровергло посольство России.

На фоне этого военные власти Судана сообщили о готовности сотрудничать с США.