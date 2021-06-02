В США из-за кибератаки встали все заводы компании JBS — мирового лидера по производству мяса

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в профсоюзе работников пищевой промышленности и торговли. По данным агентства, два дня также не работают заводы в Канаде и Австралии.

В свою очередь, в мясоперерабатывающей компании пообещали, что большая часть предприятий восстановит работу в среду.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что JBS уведомила администрацию Байдена о том, что атака исходила от преступной организации, которая, вероятно, базируется в России. Она также отметила, что по этому вопросу Соединенные Штаты контактировали с российскими властями.