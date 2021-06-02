Совет Федерации рассмотрит закон о запрете на участие в выборах людям, причастным к экстремистским организациям

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин ранее сказал «Эху Москвы», что пока непонятно, какова будет правоприменительная практика этого закона.
Илья Яшин считает, что новый закон противоречит 54 статье Конституции России.
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Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин ранее сказал «Эху Москвы», что пока непонятно, какова будет правоприменительная практика этого закона.
Илья Яшин считает, что новый закон противоречит 54 статье Конституции России.