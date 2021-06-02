Сергей Шнуров презентовал свой новый музыкальный проект — группу «Зоя»

«Поехали! Зоя!», — написал музыкант в своем Instagram, перекрепив первый альбом группы — «Это жизнь». Ранее организаторы Петербургского международного экономического форума сообщили, что новая музыкальная группа Шнурова выступит на этом мероприятии 2 июня.