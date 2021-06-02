Национальный забастовочный комитет Колумбии проведет сегодня акцию протеста

Мирные митинги, как сообщили организаторы, должны пройти по всей стране. Они связаны с налоговой реформой, которые власти страны планировали ввести в этом году. В частности, предполагалось, что будет повышен налог на физических лиц и введен сбор до 19% на пропан и бутан для бытового использования. Кроме того, налог мог быть увеличен и на бензин.

Местные жители выразили острое несогласие с планами властей. В результате по всей Колумбии начались протесты и митинги. За это время в отставку ушли министр финансов и его заместитель.

Во время протестов пострадали свыше 200 полицейских, а также более 2 тысяч местных жителей, по меньшей мере 50 погибли. Президент Колумбии уже поручил проработать новый текст налоговой реформы, который бы не вызывал такого острого неприятия гражданами, но в то же время помог восстановиться экономике страны после пандемии.

В последнее время у протестующих добавились новые требования. В частности, они хотят пересмотра реформы здравоохранения.