В Санкт-Петербурге открывается Международный экономический форум

Представители деловых кругов соберутся, чтобы обсудить ключевые экономические вопросы. Мероприятие будет проходить до 5 июня в очном формате.

Между тем, ряд спикеров отказываются от выступлений из-за существенного удорожания стоимости участия.

Так, общественный омбудсмен Анастасия Татулова рассказала радиостанции «Коммерсантъ FM», что собиралась выступить в качестве спикера и покинуть мероприятие из-за занятости, но организаторы попросили оплатить премиум-пакет делегата форума стоимостью 900 тысяч рублей.

В своём посте на Facebook Татулова попросила организаторов убрать её фото из программы на сайте форума.