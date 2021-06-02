Совет Федерации, как ожидается, рассмотрит вопрос о денонсации Договора по открытому небу

Россия ранее объясняла подготовку выхода из соглашения аналогичными действиями со стороны США.

Предполагается, что верхняя палата парламента поддержит денонсацию Договора по открытому небу. Как сообщали источники информагентств, в понедельник профильный комитет Совета Федерации единогласно одобрил соответствующий законопроект. А в середине мая – также единогласно – его поддержала Госдума. Ранее в МИДе, в свою очередь, называли подготовку к выходу из соглашения правильным решением. Такое заявление было сделано после того, как США подтвердили свой отказ возвращаться в Договор по открытому небу. В российском внешнеполитическом ведомстве возложили на Вашингтон ответственность за «развал» соглашения.

Сама процедура была запущена в середине января – спустя несколько месяцев после аналогичных действий прежней американской администрации Дональда Трампа. Это произошло на фоне взаимных обвинений между Москвой и Вашингтоном в нарушении некоторых положений договора – в частности, в отказе в проведении наблюдательных миссий. При этом нынешний президент США Джо Байден, будучи кандидатом на выборах в прошлом году от Демократической партии, называл решение Трампа близоруким.

Договор по открытому небу предусматривает право его участников совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Он был подписан почти 30 лет назад.