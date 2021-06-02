Президент Владимир Путин сегодня проведет встречу с руководством «Единой России».

О планах президента журналистам рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, руководители партии намерены рассказать Путину о подготовке к предвыборному съезду, планах и перспективах партии на ближайшую думскую кампанию, о ходе подготовки к ней. Кроме того, вероятно будут обсуждаться прошедшие недавно так называемые праймериз – то есть предварительные выборы внутри «Единой России», отбор кандидатов от нее на выборы в Думу. Их единороссы проводят уже 10 лет, единственные в стране. В этом году выдвижение кандидатов проходило с середины марта до середины мая, а голосование – в основном в онлайн-формате, и сопровождалось скандалами. К примеру, муниципальный депутат из Петербурга опубликовал аудиозапись, на которой предположительно заведующая детским садом обсуждает с воспитателями агитацию, которую они должны вести среди родителей своих подопечных.

Планов встречаться с представителями других думских фракций у Путина пока нет.

Парламентские выборы в стране запланированы на 19-е сентября в Единый день голосования. По закону, официальное начало избирательной кампании обязаны объявить не позднее, чем за 90 суток до этой даты.