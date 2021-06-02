Суд во Владимирской области продолжит рассмотрение жалобы Навального на постановку его на учет как склонного к побегу

Суд во Владимирской области продолжит рассмотрение жалобы Алексея Навального на постановку его на учет в колонии как склонного к побегу.

Одной из основных причин иска в Петушинский районный суд политик называл жалобы на то, что из-за присвоенного статуса его будят каждый час. В ходе предыдущего заседания Навальный называл это пыткой. При этом, как отметил адвокат оппозиционера Вадим Кобзев, после жалоб его стали проверять каждые два часа, как и положено по инструкции, причем делать это тихо. Вместе с тем Навальный также считает необоснованным сам факт постановки его на учет в колонии №2 в Покрове как склонного к побегу.

Представитель Федеральной службы исполнения наказаний в ответ подчеркнул, что комиссия может пересмотреть этот статус спустя три месяца после постановки. Правда, выяснилось, что Навальный находится не в своем исправительном учреждении, а в тюремной больнице в колонии №3 – из-за этого его время на учете обнулилось и ему придется снова ждать 3 месяца. Комментируя сложившуюся ситуацию, Кобзев отметил, что не считает возможным примирение с администрацией колонии по данному иску.

Навальный был поставлен на учет как склонный к побегу еще будучи в СИЗО «Матросская тишина». В колонию в Покрове его перевели после того, как Симоновский суд Москвы по требованию ФСИН заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.