Политик Дмитрий Гудков задержан на двое суток

Его подозревают по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015—2017 годах позже обанкротившейся компанией, связанной с родственницей политика. Потерпевшим признан Департамент городского имущества, который является собственником помещения. Никто из окружения оппозиционера не знает, каким образом он причастен к этому делу, сказала телеканалу «Дождь» жена политика Валерия Гудкова.

Как сообщила РБК адвокат Анастасия Саморукова, Ирину Ермилову тоже задержали на 48 часов. Она находится в статусе подозреваемой.

Политик Евгений Ройзман связывает преследование Дмитрия Гудкова, а также обыски у его сторонников и семьи с зачисткой перед предстоящими выборами в Госдуму.

Ройзман отмечает, что знает все риски, и с обысками могут прийти ко всем.