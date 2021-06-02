Рейтер: Евросоюз готовит санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа»

Евросоюз готовит санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники. По их данным, ограничения также затронут около десятка высокопоставленных чиновников из сферы авиации. Предполагается заморозка их активов и запрет на поездки в ЕС. Пока санкции находятся в стадии обсуждения, уточняет агентство. Кроме того, как ожидается, 4 июня послы стран ЕС могут предварительно одобрить запрет для белорусских авиакомпаний на полеты и посадку на территории союза. Утвердить эти меры планируется позднее в июне. Ранее разрешение на полеты «Белавиа» приостановила Великобритания.