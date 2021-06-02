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05:08, 02 июня 2021

Судан пересмотрит соглашение с Россией о военно-морской базе на побережье Красного моря

Судан пересмотрит соглашение с Россией о военно-морской базе на побережье Красного моря. У Хартума есть возможность внести поправки в договор с учетом интересов страны, заявил начальник штаба вооруженных сил Мухаммад Усман аль-Хусейн. Он пояснил, что договор с Москвой был подписан до смены власти в восточно-африканской республике, но не ратифицировали. Документ должен одобрить законодательный совет страны. Кроме того, аль-Хусейн подчеркнул, что его страна может сотрудничать в военной сфере не только с Россией и Китаем, но также с США и странами Запада. В прошлом месяце Вашингтон удалил Судан из списка стран – пособников терроризма.


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