Вашингтон объясняет необходимость встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным желанием понять планы Москвы. Президент США проведет переговоры с российским коллегой из-за разногласий между странами, а не вопреки им, сказала на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что «саммит — это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы. Там предстоит много работы».

Лидеры двух стран встретятся в Женеве 16 июня. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности и актуальные вопросы международной повестки дня.