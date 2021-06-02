Российские заключенные раскритиковали идею широкого внедрения принудительного труда. Перешедшие на такие работы из колоний сожалеют о своем решении. Дело в том, что с точки зрения закона это является смягчением наказания и влечет за собой отказ в условно-досрочном освобождении, пишет газета «Коммерсант». По ее данным, решившие досидеть срок в колониях быстрее оказываются на свободе, поэтому мало кто захочет отправиться на стройки народного хозяйства. Кроме того, по словам собеседников издания, «режим в исправительных центрах не легче, а психологического давления на осужденного там гораздо больше, чем на зоне». В мае сразу несколько высокопоставленных чиновников заявили о возможности привлечения заключенных к гражданским стройкам. Инициативу поддержали представители ФСИН, Минюста, СКР, СПЧ и федеральный омбудсмен.