США сообщили о выводе примерно трети военного контингента из Афганистана. В Центральном командовании уточнили, что вывезено около 300 грузовых самолетов с материалами, 13 тысяч единиц оборудования передано на утилизацию. Кроме того, США официально передали Министерству обороны Афганистана шесть объектов.

Президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана в середине апреля. По его словам, завершить процесс планируется к 11 сентября — годовщине терактов в Нью-Йорке. Решение Вашингтона раскритиковали в России и Китае.