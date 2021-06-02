Американские конгрессмены призвали госсекретаря Энтони Блинкена восстановить санкции против Nord Stream 2 — оператора проекта «Северный поток — 2». Текст обращения опубликовала пресс-служба республиканской части комитета Палаты представителей по иностранным делам. По мнению коонгрессменов, завершение строительства газопровода позволит России «дальнейшее дестабилизирующее поведение в Европе». Решив ввести санкции, а затем тут же отказавшись от этой идеи, администрация США продемонстрировала противоречие своему неоднократно звучавшему несогласию с достройкой газопровода, считают авторы обращения. Они подчеркивают, что отказ от санкций показывает, что Белый дом ценит интересы Германии выше остальной Европы. По их словам, реализация проекта «не соответствует задачам администрации в сфере климата».