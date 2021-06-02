Бразильский регулятор повторно рассмотрит вопрос об импорте российской вакцины от коронавируса «Спутника V». Внеочередное открытое заседание состоится в эту пятницу, сообщает пресс-служба национального агентства по санитарному надзору. Отмечается, что заседание будет транслироваться в прямом эфире на канале Anvisa в «Ютьюбе».

В конце апреля бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране «Спутника V». Спустя примерно месяц ведомству была направлена недостающая, по его мнению, технологическая документация с информацией о качестве и эффективности вакцины.