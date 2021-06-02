Бразильский регулятор повторно рассмотрит вопрос об импорте российской вакцины от коронавируса «Спутника V». Внеочередное открытое заседание состоится в эту пятницу, сообщает пресс-служба национального агентства по санитарному надзору. Отмечается, что заседание будет транслироваться в прямом эфире на канале Anvisa в «Ютьюбе».
В конце апреля бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране «Спутника V». Спустя примерно месяц ведомству была направлена недостающая, по его мнению, технологическая документация с информацией о качестве и эффективности вакцины.
Бразильский регулятор повторно рассмотрит вопрос об импорте российской вакцины от коронавируса «Спутника V»
Бразильский регулятор повторно рассмотрит вопрос об импорте российской вакцины от коронавируса «Спутника V». Внеочередное открытое заседание состоится в эту пятницу, сообщает пресс-служба национального агентства по санитарному надзору. Отмечается, что заседание будет транслироваться в прямом эфире на канале Anvisa в «Ютьюбе».