В Санкт-Петербурге стартует Международный экономический форум. Представители деловых кругов соберутся в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» для обсуждения ключевых экономических вопросов. Мероприятие продлится до 5 июня в очном формате. В пленарном заседании примет участие президент России Владимир Путин. В числе иностранных участников заявлены, в том числе, главы французской компании Total, немецких Siemens Energy AG и Wintershall Dea, китайской Huawei. Самой многочисленной, по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, станет делегация из Соединенных Штатов. В прошлом году форум отменили из-за пандемии коронавируса.