Bloomberg сообщает о планах администрации президента США Джо Байдена пересмотреть решения по добыче нефти на Аляске. Продажа прав на бурение скважин на территории Национального арктического заповедника может быть приостановлена, передает агентство со ссылкой на источник, знакомый с решением главы государства.

В сентябре 2019 года тогдашний президент Дональд Трамп предложил начать добывать нефть на территории заповедника. The Wall Street Journal писал, что разработка этих земель может стать новым источником дохода для нефтяных компаний и толчком для развития экономики региона. При этом американские экологи предупреждали, что добыча нефти нарушит экосистему Аляски и нанесет серьезный ущерб природе.