ЕС готовит санкции в отношении авиакомпании «Белавиа» и около десяти высокопоставленных белорусских чиновников

Евросоюз готовит санкции в отношении национальной авиакомпании Белоруссии «Белавиа» и около десяти высокопоставленных чиновников, связанных с авиацией. Кроме того, уже в пятницу послы ЕС могут принять предварительное решение о запрете белорусским авиакомпаниям летать над Евросоюзом и садиться в его аэропортах. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов. По их словам, это будут временные меры перед введением основных санкций из-за инцидента с самолетом Ryanair, в котором летел бывший главный редактор NEXTA Роман Протасевич.