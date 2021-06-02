ЕС готовит санкции в отношении авиакомпании «Белавиа» и около десяти высокопоставленных белорусских чиновников

Евросоюз готовит санкции в отношении национальной авиакомпании Белоруссии «Белавиа» и около десяти высокопоставленных чиновников, связанных с авиацией. Кроме того, уже в пятницу послы ЕС могут принять предварительное решение о запрете белорусским авиакомпаниям летать над Евросоюзом и садиться в его аэропортах. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов. По их словам, это будут временные меры перед введением основных санкций из-за инцидента с самолетом Ryanair, в котором летел бывший главный редактор NEXTA Роман Протасевич.
2021-06-02T03:14:18+03:00
2021-06-02T03:14:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:14, 02 июня 2021
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