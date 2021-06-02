Белорусский телеканал ОНТ показал новые кадры допроса экс-главного редактора Telegram-канала НЕХТА Романа Протасевича

Белорусский телеканал ОНТ показал новые кадры допроса бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала НЕХТА Романа Протасевича. В 13-секундной записи журналист говорит, что его подставили. Он в этом уверен, поскольку, цитирую: «как только это сказал — сразу оказался в Минске». Что именно он сказал, не уточняется. Отмечается, что полная версия допроса будет показана сегодня. Протасевича задержали 23 мая после того, как самолет, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил принудительную посадку в аэропорту Минска.