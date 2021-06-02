Правительство создаст спецрегистратор доменов для госорганов и госкомпаний. В отличие от коммерческих игроков эта структура должна будет гарантировать, что домен не выключат в результате хакерской атаки или за неуплату. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект Министерства цифрового развития, опубликованный на портале проектов правовых актов. Если изменения примут, они вступят в силу через год. По словам представителя ведомства, пока не решено, будет ли новый регистратор монополистом для рынка доменов госструктур или частные компании смогут продолжить с ними работать.
2021-06-02T03:10:24+03:00
2021-06-02T03:10:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 02 июня 2021
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