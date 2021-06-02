Политика Дмитрия Гудкова задержали на двое суток до суда. Его подозревают по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. По этой статье ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщил адвокат оппозиционера Александр Альдаев. Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015 году. Его снимала позже обанкротившаяся компания, имевшая отношение к родственникам Гудкова. Потерпевшим признан — собственник помещения, департамент городского имущества Москвы.

Отец политика, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, рассказал, что его сын узнал о неуплаченной задолженности накануне утром.