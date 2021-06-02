Бразилия подтвердила готовность принять Кубок Америки по футболу. Уже определены четыре из пяти городов, где пройдут игры, сообщил президент южноамериканской республики Жаир Болсонару. Он отметил, что страна уже провела в этом году ряд игр первого этапа Кубка Либертадорес — главного клубного турнира континента. «По всей Южной Америке прошло около 80 игр без каких-либо проблем», — подчеркнул Болсонару.
В марте прошлого года Кубок Америки перенесли из-за пандемии коронавируса на это лето. Турнир должен был пройти в Аргентине и Колумбии. В конце мая Федерация футбола Колумбии обратилась к Южноамериканской конфедерации футбола с просьбой перенести соревнования на конец года, но организация отказала, лишив страну права принимать первенство. В воскресенье было также объявлено об отмене Кубка в Аргентине.
Бразилия подтвердила готовность принять Кубок Америки по футболу
Бразилия подтвердила готовность принять Кубок Америки по футболу. Уже определены четыре из пяти городов, где пройдут игры, сообщил президент южноамериканской республики Жаир Болсонару. Он отметил, что страна уже провела в этом году ряд игр первого этапа Кубка Либертадорес — главного клубного турнира континента. «По всей Южной Америке прошло около 80 игр без каких-либо проблем», — подчеркнул Болсонару.