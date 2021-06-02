Бразилия подтвердила готовность принять Кубок Америки по футболу. Уже определены четыре из пяти городов, где пройдут игры, сообщил президент южноамериканской республики Жаир Болсонару. Он отметил, что страна уже провела в этом году ряд игр первого этапа Кубка Либертадорес — главного клубного турнира континента. «По всей Южной Америке прошло около 80 игр без каких-либо проблем», — подчеркнул Болсонару.

В марте прошлого года Кубок Америки перенесли из-за пандемии коронавируса на это лето. Турнир должен был пройти в Аргентине и Колумбии. В конце мая Федерация футбола Колумбии обратилась к Южноамериканской конфедерации футбола с просьбой перенести соревнования на конец года, но организация отказала, лишив страну права принимать первенство. В воскресенье было также объявлено об отмене Кубка в Аргентине.