По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы на пожарной станции в американском штате Калифорния. Еще один пожарный ранен и доставлен в больницу. По информации телекомпании Эй-би-си, огонь открыл, предположительно, один из сотрудников. По данным правоохранительных органов, он скрылся с места происшествия и забаррикадировался в своем доме неподалеку. Как указывает телекомпания, предполагаемый преступник мог погибнуть в результате вспыхнувшего в доме пожара. Полиция ведет расследование.