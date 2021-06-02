Судан намерен пересмотреть соглашения с Россией по созданию базы ВМФ в Красном море. Власти не хотят подписывать договоры, которые наносят вред стране, сказал в интервью телеканалу Blue Nile начальник Генштаба Мухаммед Усман аль-Хусейн. По его словам, этот договор был подписан при прежних властях, но не был ратифицирован. Судан на последних переговорах с российской стороной сообщил о намерениях его пересмотреть.