Судан намерен пересмотреть соглашения с Россией по созданию базы ВМФ в Красном море. Власти не хотят подписывать договоры, которые наносят вред стране, сказал в интервью телеканалу Blue Nile начальник Генштаба Мухаммед Усман аль-Хусейн. По его словам, этот договор был подписан при прежних властях, но не был ратифицирован. Судан на последних переговорах с российской стороной сообщил о намерениях его пересмотреть.
2021-06-02T02:08:39+03:00
2021-06-02T02:08:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2847698-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:08, 02 июня 2021
Загрузка комментариев...