На одном из форумов в интернете появилось объявление о продаже базы данных проекта «Умное голосование». Продавец утверждает, что имеет доступ к постоянно обновляемой базе, которая содержит IP-адреса, электронную почту и места постоянной регистрации подписчиков из Москвы и области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Утечки информации». Его автор Ашот Оганесян сказал телеканалу «Дождь», что не уверен в подлинности базы. По его словам, он нашел несколько совпадений с утекшей ранее базой с сайта в поддержку Алексея Навального. Его соратник Иван Жданов отметил в интервью «МБХ медиа», что проект «Умное голосование» не хранит IP-адреса зарегистрированных пользователей.