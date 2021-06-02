Евросоюз потребовал немедленно освободить бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. «Этот случай не является изолированным инцидентом, но подтверждает непрерывную тенденцию сокращения пространства для гражданского общества, оппозиции и несогласных голосов, а также для независимых средств массовой информации в Российской Федерации», — говорится в заявлении Европейской службы внешних связей. ЕС также вновь призывает российские власти отменить закон о «нежелательных организациях».
31 мая бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова сняли с самолета в Пулкове Санкт-Петербурга. Его допросили в качестве подозреваемого из-за сотрудничества с нежелательной организацией, а в его петербургской квартире прошел обыск. Затем Пивоварова доставили в Краснодар, поскольку дело было возбуждено там. При чем его возбудили уже после того, как «Открытая Россия» объявила о ликвидации.
Евросоюз потребовал немедленно освободить бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
Евросоюз потребовал немедленно освободить бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. «Этот случай не является изолированным инцидентом, но подтверждает непрерывную тенденцию сокращения пространства для гражданского общества, оппозиции и несогласных голосов, а также для независимых средств массовой информации в Российской Федерации», — говорится в заявлении Европейской службы внешних связей. ЕС также вновь призывает российские власти отменить закон о «нежелательных организациях».