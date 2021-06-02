В России могут провести всенародный конкурс на новое название для лайнера Sukhoi Superjet 100. «Почему самолет российского производства должен английской аббревиатурой называться?» — сказал РБК глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, компания создает новую модификацию «Суперджета», и эта работа еще впереди. Как назвать самолет, еще не придумали. Предполагается, что модификация Sukhoi Superjet New будет завершена к 2023 году, стоимость разработки оценивается в 120-130 миллиардов рублей. Новая версия будет отличаться от старой более широким использованием российских комплектующих. О возможном ребрендинге Sukhoi Superjet Чемезов говорил еще осенью 2019 года.
2021-06-02T01:09:10+03:00
2021-06-02T01:09:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2847692-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:09, 02 июня 2021
Загрузка комментариев...