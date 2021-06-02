Мошенники выманили 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана Василия Пронина, сидевшего на параде 9 мая рядом с Путиным

Мошенники выманили 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана Василия Пронина, сидевшего на параде 9 мая рядом с Владимиром Путиным. Неизвестный позвонил ему на домашний телефон, представился сотрудником правоохранительных органов и убедил снять деньги с банковского счета, чтобы передать их третьему лицу. Звонивший объяснил, что это нужно для поимки злоумышленников. Об этом, как сообщили РИА Новости в МВД, сам ветеран рассказал на прошлой неделе полиции. Следователи в день обращения открыли уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование находится на контроле столичного главка МВД. Василий Пронин — участник битвы на Курской дуге. Во время парада в честь Дня Победы Владимир Путин укрыл его курткой от холода.