Мошенники выманили 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана Василия Пронина, сидевшего на параде 9 мая рядом с Путиным

Мошенники выманили 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана Василия Пронина, сидевшего на параде 9 мая рядом с Владимиром Путиным. Неизвестный позвонил ему на домашний телефон, представился сотрудником правоохранительных органов и убедил снять деньги с банковского счета, чтобы передать их третьему лицу. Звонивший объяснил, что это нужно для поимки злоумышленников. Об этом, как сообщили РИА Новости в МВД, сам ветеран рассказал на прошлой неделе полиции. Следователи в день обращения открыли уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование находится на контроле столичного главка МВД. Василий Пронин — участник битвы на Курской дуге. Во время парада в честь Дня Победы Владимир Путин укрыл его курткой от холода.
2021-06-02T01:08:10+03:00
2021-06-02T01:08:10+03:00
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01:08, 02 июня 2021
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