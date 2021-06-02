28 цыган-фигурантов дела о массовой драке в селе Чемодановка объявили голодовку. Об этом сообщает издание «Такие дела» со ссылкой на главу региональной общественной организации Пензенской области «Паруса надежды» Андрея Оглы. Накануне в суде во время объявления решения о продлении очередного срока ареста, подсудимые заявили, что также вскроют себе вены в знак протеста. Ранее обвиняемые сообщили на выездном заседании суда, что силовики пытали троих из них во время следствия три года назад.

В июне 2019 года в Чемодановке произошла драка между местными жителями и приезжими. В результате один человек погиб, еще один попал в реанимацию. На следующий день около полутора тысяч жителей перекрыли федеральную трассу из-за бездействия властей. Были задержаны 170 участников столкновения. Спустя несколько дней полицейские принудительно вывезли всех цыган из села.