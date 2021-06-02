Вслед за политиком Дмитрием Гудковым задержана его тетя Ирина Ермилова. Обоих оставили под стражей на 48 часов. Родственницу бывшего депутата Госдумы подозревают в неуплате арендных платежей по договору с департаментом городского имущества Москвы в 2017 году, сообщила РБК адвокат Анастасия Саморукова. На своей странице в Facebook она уточнила, что после того, как департамент в 3 раза поднял арендную ставку, Ермилова не смогла ее оплачивать. Несмотря на то, что компания имела право на льготы как малое предприятие, договориться с властями не удалось. За время переговоров образовалась задолженность. Договор расторгли по соглашению сторон. После чего было открыто исполнительное производство.

Дмитрия Гудкова задержали накануне. У него и его родных прошли обыски. Политик стал подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. По этой статье ему грозит до 5 лет тюрьмы.