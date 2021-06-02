Вслед за политиком Дмитрием Гудковым задержана его тетя Ирина Ермилова. Обоих оставили под стражей на 48 часов. Родственницу бывшего депутата Госдумы подозревают в неуплате арендных платежей по договору с департаментом городского имущества Москвы в 2017 году, сообщила РБК адвокат Анастасия Саморукова. На своей странице в Facebook она уточнила, что после того, как департамент в 3 раза поднял арендную ставку, Ермилова не смогла ее оплачивать. Несмотря на то, что компания имела право на льготы как малое предприятие, договориться с властями не удалось. За время переговоров образовалась задолженность. Договор расторгли по соглашению сторон. После чего было открыто исполнительное производство.
Дмитрия Гудкова задержали накануне. У него и его родных прошли обыски. Политик стал подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. По этой статье ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Вслед за политиком Дмитрием Гудковым задержана его тетя Ирина Ермилова
Вслед за политиком Дмитрием Гудковым задержана его тетя Ирина Ермилова. Обоих оставили под стражей на 48 часов. Родственницу бывшего депутата Госдумы подозревают в неуплате арендных платежей по договору с департаментом городского имущества Москвы в 2017 году, сообщила РБК адвокат Анастасия Саморукова. На своей странице в Facebook она уточнила, что после того, как департамент в 3 раза поднял арендную ставку, Ермилова не смогла ее оплачивать. Несмотря на то, что компания имела право на льготы как малое предприятие, договориться с властями не удалось. За время переговоров образовалась задолженность. Договор расторгли по соглашению сторон. После чего было открыто исполнительное производство.