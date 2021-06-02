В Краснодаре суд должен будет избрать меру пресечения бывшего директора движения «Открытая Россия» Андрею Пивоварову

В Краснодаре суд должен будет сегодня избрать меру пресечения бывшего директора движения «Открытая Россия» Андрею Пивоварову. Его обвиняют в участии в нежелательной организации.

Андрея Пивоварова привезли в Краснодар из Санкт-Петербурга. Там его сняли с самолёта, который находился уже на взлётной полосе аэропорта «Пулково». Задержанием оппозиционного активиста занималась Федеральная Служба Безопасности.

Как позже объявили в Следственном комитете по Краснодарскому краю, в отношении Андрея Пивоварова возбуждено уголовное дело по статье об участии в организации, деятельность которой российские власти признали нежелательной. В сообщении ведомства сказано, что подозреваемый в августе «разместил в открытом доступе сведения агитационного характера» в поддержку этой организации. В СК отдельно отметили, что Андрей Пивоваров был задержан при попытке скрыться за пределами России – он был на самолёте, направлявшемся в Варшаву. При этом по словам самого оппозиционера, он летел за границу на отдых.

Задержание Андрея Пивоварова произошло через несколько дней после того, как он объявил о ликвидации движения «Открытая Россия». Это решение он связал с тем, что в Госдуме намерены ужесточить статью о нежелательных организациях.