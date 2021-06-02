Петербургский международный экономический форум стартует сегодня в Северной столице

В рамках форума пройдет ряд встреч и круглых столов, посвященных вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий.

Так, сегодня много внимания будет уделено малому и среднему предпринимательству. Участники мероприятия обсудят темы грамотных инвестиций, перспективы рынка сбыта и цифровые сервисы для бизнеса.

Вместе с тем. Ряд спикеров в этом году отказываются принимать участие в ежегодном мероприятии. Причиной стало серьезное подорожание стоимости участия. Так, пакет «стандарт» обходится приблизительно в 850 тысяч рублей, а вот «премиум», который включает в себя присутствие на выступлении президента Владимира Путина стоит почти 1 миллион. По данным газеты «Коммерсантъ» платить заставляют даже приглашенных спикеров, хотя ранее этого не было.

В прошлом году Петербургский международный экономический форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. В этом же году он пройдет в очном формате.