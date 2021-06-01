ПДК нефти в реке Колва в республике Коми превышена в 500 раз, утверждает «Новая газета»

Журналисты издания взяли пробы в 160 и 300 км от него. Их изучали сотрудники Испытательного центра МГУ. Местные жители настаивают, что вылившаяся нефть не собрана, она плывет по северным рекам Колве, Усе и Печоре спустя 10 дней и более после обнаружения аварии. Сама авария произошла около месяца назад на месторождении в соседнем НАО, которое обслуживается компанией «Лукойл». Между тем ранее представители компании и республиканских властей заверяли, что взяли под контроль ситуацию с разливом нефти.

