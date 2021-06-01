Задержание политика Дмитрия Гудкова связано с уголовным делом в отношении фирмы его родственницы, говорят адвокаты

У компании был долг перед Департаментом городского имущества. Это связано с тем, что столичные чиновники в несколько лет назад в несколько раз повысили арендную плату для фирмы, поясняют представители защиты. Они настаивают, что у предприятия было право на льготную ставку. Какое отношение к этому расследованию имеет бывший депутат Госдумы, следственные органы пока не пояснили. Гудков и его родственница задержаны на 48 часов, оба, по словам адвокатов, находятся в статусе подозреваемых.

Политолог Екатерина Шульман считает, что давать реальные сроки Дмитрию Гудкову, другим оппозиционерам и их сторонникам не собираются, а планируют лишь обезопасить от них предвыборный процесс.

По словам Екатерины Шульман, после выборов в Госдуму может начаться похожая подготовка к президентским выборам.