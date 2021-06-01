Политик Владимир Рыжков возмущен уголовным преследованием Дмитрия Гудкова

Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы видим, как страна продолжает падать все ниже из состояния авторитаризма в открытую диктатуру. Когда любой человек, на которого укажет перст силовиков, может быть обыскан, в его квартиру могут ворваться, напугать его детей, после этого его могут подвергнуть многочасовому допросу и арестовать по абсолютно фантастическому надуманному поводу, безо всякого основания. В случае с семьей Гудковых – это какая-то пятилетней давности аренда какого-то подвала. Остался какой-то долг по этой аренде. То есть абсолютная фантасмагория, абсолютно вопрос для арбитражного суда самого низкого уровня, который предполагает штраф, но никак не возбуждение уголовного дела», — отметил В.Рыжков.

По его мнению, уголовное дело против Гудкова «свидетельствует о том, что в стране разрастается вал неприкрытых, абсолютно откровенных политических репрессий». «Это неприемлемо для России в XXI веке – для государства, где все еще есть Конституция и все еще провозглашаются принципы верховенства права. Поэтому я выражаю свой протест, свое абсолютное возмущение этими событиями и самую серьезную, самую искреннюю поддержку Геннадию Гудкову, Дмитрию Гудкову и их родным и близким», — заключил В.Рыжков.