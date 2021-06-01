Хакеры атаковали североамериканское подразделение бразильской мясоперерабатывающей компании JBS

Это привело к временному сокращению производства говядины на 20%, передает агентство Bloomberg. Кибератака, по данным компании, произошла в воскресенье. Сейчас специалисты работают над восстановлением системы. В Белом доме сегодня отметили, что по данным пострадавшей стороны, вредоносное программное обеспечение поступило от преступной организации, вероятно, находящейся в России. Администрация США контактирует с российскими властями по вопросу хакерской атаки.