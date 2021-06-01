Неизвестные в интернете разместили объявление о продаже базы данных подписчиков проекта «Умное голосование»

Специалисты в свою очередь сказали телеканалу «Дождь», что не уверены в подлинности базы. По их словам, там содержатся IP-адреса, адреса электронной почты и места регистрации подписчиков, в том числе номера квартир. Они также нашли несколько совпадений в доступной части выложенной базы с утекшей ранее базой с сайта участников акции в поддержку Алексея Навального. Соратники политика также сомневаются, что база, о которой идет речь в объявлении, относится к проекту «Умного голосования».

