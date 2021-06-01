Уголовное дело в отношении политика Дмитрия Гудкова связано с фирмой его родственницы, говорят адвокаты

По их словам, долги у компании за аренду возникли после того, как московский Департамент городского имущества в 3 раза подняли арендную ставку. В то же время фирма имела право на льготы как малое предприятие и вела переговоры со столичными чиновниками. Родственница Гудкова также задержана. Сам политик, по словам представителей его защиты, останется под стражей на 48 часов до решения суда. Сегодня в его квартире, офисе и на даче, а также у его соратников прошли обыски.
2021-06-01T22:31:29+03:00
2021-06-01T22:31:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 01 июня 2021
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