Геннадий Гудков считает уголовное дело против своего сына политическим заказом

Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков считает уголовное дело против своего сына, политика Дмитрия Гудкова политическим заказом. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У следствия явные галлюцинации, и понятно, что они действуют по приказу. Совершенно очевидно, что дали команду посадить любым способом, любой ценой, по любому основанию», — заявил Г.Гудков.

По его словам, Дмитрий узнал об этой ситуации только сегодня утром на допросе. «Он не знает ни названия компании, ни места аренды, ничего не знает. Дмитрий Гудков, который никогда в своей жизни не занимался бизнесом принципиально и который никогда никаких договоров не подписывал, кроме договора со своей партией – чтобы он был обвинен и назначен подозреваемым. Здесь даже невозможно оговорить, невозможно с этим согласиться даже по формальным причинам, притянутым за уши», — заключил Д.Гудков.

Дмитрия Гудкова задержали до суда на двое суток. Он стал подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Максимальное наказание по ней предусматривает пять лет лишения свободы. Также, по словам адвоката, в качестве подозреваемой задержали тетю политика Ирину Ермилову.

Уголовное дело возбудили из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения у мэрии Москвы в 2015-2017 годах. Потерпевшим по делу проходит департамент городского имущества Москвы, собственник этого помещения.