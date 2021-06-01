Новак: Страны ОПЕК+ выйдут к концу июня на изначально прописанные в соглашении условия

Страны ОПЕК+ выйдут к концу июня на изначально прописанные в соглашении условия. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. Цены на нефть в последние несколько месяцев стабильны, это говорит о сбалансированной ситуации на рынке, отметил Новак.
2021-06-01T22:06:03+03:00
2021-06-01T22:06:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:06, 01 июня 2021
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