Новак: Страны ОПЕК+ выйдут к концу июня на изначально прописанные в соглашении условия

Страны ОПЕК+ выйдут к концу июня на изначально прописанные в соглашении условия. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. Цены на нефть в последние несколько месяцев стабильны, это говорит о сбалансированной ситуации на рынке, отметил Новак.