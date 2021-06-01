Китай готовит научный ответ на подозрения в искусственном происхождении коронавируса

Государственное англоязычное издание Global Times передает, что группа китайских ученых сейчас работает над письмом для авторитетного журнала Science с тем, чтобы развенчать утверждения о том, что КОВИД-19 происходит из Китая. Издание уточняет, что письмо противников этой теории станет ответом на статью двух десятков ученых, опубликованную в этом научном журнале в середине мая.

Китайское издание подчеркивает, что Пекин неоднократно призывал Вашингтон допустить специалистов ВОЗ и в свои биолаборатории, каковых по всему миру насчитывается более двухсот. Также, пишет Global Times, КНР считает необходимым, чтобы США прояснили информацию о неожиданной вспышке легочно-респираторных заболеваний в штатах Вирджиния и Висконсин около двух лет назад.

Ранее в прессе появились сообщения, что версию об утечке коронавируса из китайской лаборатории в Ухане проверяют в том числе американская и британская разведки.